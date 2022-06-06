Синоптик объяснил, откуда в Алтайском крае взялись пыльные бури

Глава Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик объяснила, откуда в Алтайском крае взялись пыльные бури. Ее слова передает «Алтапресс».

По ее словам, из-за засушливой погоды воздух сильно прогревается, поднимается вверх и может поднять с собой частички пыли.

Это приводит к тому, что вихри из пыли можно увидеть как в городах, так и на открытой местности.

Напомним, что ранее пыльную буру заметили в Барнауле. Вместе с ней в город пришел сильный ветер, который валил деревья и слабо закрепленные конструкции.