Синоптик объяснил, откуда в Алтайском крае взялись пыльные бури
Из-за засушливой погоды столбы пыли могут подниматься как в городах, так и на открытой местности
6 июня 2022, 19:29, Илья Звягинцев
Глава Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик объяснила, откуда в Алтайском крае взялись пыльные бури. Ее слова передает «Алтапресс».
По ее словам, из-за засушливой погоды воздух сильно прогревается, поднимается вверх и может поднять с собой частички пыли.
Это приводит к тому, что вихри из пыли можно увидеть как в городах, так и на открытой местности.
Напомним, что ранее пыльную буру заметили в Барнауле. Вместе с ней в город пришел сильный ветер, который валил деревья и слабо закрепленные конструкции.
Пылевая буря добралась до Барнаула. Ветер валит деревья и рушит хрупкие конструкции
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