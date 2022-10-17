Синоптик рассказала, почему осень на Алтай теперь приходит позднее

В Алтайском крае увеличились среднемесячные температуры, за исключением января, рассказала «Толку» начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

Синоптики взяли за основу выводы из наблюдений за погодой в период с 1990 по 2020 год. Как оказалось, к примеру, май прибавил 1 градус (с +11,8 до +12,8 градуса), а октябрь стал теплее на 1,6 градуса (с +2,5 до +4,1 градуса). Январь в среднем стал холоднее на 0,3 градуса (с -15,8 до -16,1 градуса).

«Осень в Алтайский край теперь приходит несколько позднее. Если раньше её старт, как правило, приходился на конец августа, то теперь метеорологическое начало сезона совпадает с календарём — то есть с 1 сентября», — отмечает издание.

Зима в нашем регионе начинается в первых числах ноября. Условной датой начала метеорологической весны теперь считается 30 марта, а ранее она выпадала на первую декаду апреля. Старт лета ранее приходился на первую декаду июня, а сейчас из-за общего потепления начинается примерно 26 мая.