Синоптики наблюдают за Западной Сибирью из-за возможной засухи

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о рисках возникновения засухи в некоторых регионах России, включая Западную Сибирь. Его слова передаёт ТАСС.

«Пока ситуация неплохая. Очень хорошее увлажнение было повсеместно: много осадков, активное просачивание талого снега в почву», — сказал специалист.

При этом он отметил, что из-за высоких температур, которые будут наблюдаться в ближайшее время, риски возникновения засухи всё-таки есть. В список регионов, за которыми нужно наблюдение, добавили Западную Сибирь и юг Урала, но это не значит, что здесь засушливая почва.

Вильфанд пояснил, что на эти регионы синоптики просто обращают чуть больше внимания.