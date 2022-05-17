Синоптики наблюдают за Западной Сибирью из-за возможной засухи

Пока ситуация в норме, но при этом из-за высоких температур, которые ожидаются в ближайшее время, риски есть

17 мая 2022, 17:41, Илья Звягинцев

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о рисках возникновения засухи в некоторых регионах России, включая Западную Сибирь. Его слова передаёт ТАСС.

«Пока ситуация неплохая. Очень хорошее увлажнение было повсеместно: много осадков, активное просачивание талого снега в почву», — сказал специалист.

При этом он отметил, что из-за высоких температур, которые будут наблюдаться в ближайшее время, риски возникновения засухи всё-таки есть. В список регионов, за которыми нужно наблюдение, добавили Западную Сибирь и юг Урала, но это не значит, что здесь засушливая почва.

Вильфанд пояснил, что на эти регионы синоптики просто обращают чуть больше внимания.

Как горела заповедная тайга на Телецком озере. Фото очевидцев

Как горела заповедная тайга на Телецком озере. Фото очевидцев

Комментарии
    Новости партнеров