Синоптики пообещали температурные аномалии в Сибири

Погода преподнесет сюрпризы для всех россиян

25 июня 2020, 12:52, Илья Звягинцев

В конце июня на большей территории России установятся температуры, которые не соответствуют климатическим нормам. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Гидрометцентр.

В Приволжском федеральном округе и на Урале температура воздуха будет в среднем на четыре градуса ниже нормы. Среднесуточные показатели составят 12-16 градусов. В азиатской части России они превысят норму на 4-8 градусов. 

Ближе всего к климатической норме будут температуры в европейской части России. Например, в Санкт-Петербурге среднесуточная температура в конце месяца составит 16 градусов, на юге – около 20 градусов. Аналогичные температуры ожидают и Сибирь, что является для региона превышением нормы примерно на четыре градуса. 

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