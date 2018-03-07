Синоптики предсказали рост опасных природных явлений в России

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Динамика роста опасных гидрометеорологических явлений в России за последнюю четверть века из-за изменения климата позволяет прогнозировать дальнейшее увеличение числа крупных ЧС. По данным Центра "Антистихия", их рост в ближайшее время может составить в среднем до 16 в год, передает РИА "Новости".

В последние годы число опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф неуклонно растет. Риски ЧС, которые возникают из-за глобального изменения климата и хозяйственной деятельности, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. За последние 20 лет в мире жертвами техногенных и природных катастроф стали свыше трех миллионов человек, еще более 800 миллионов пострадали.

В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах проживают более 90 миллионов россиян (60% населения России). Годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС различного характера может достигать 1,5-2% валового внутреннего продукта — от 675 до 900 миллиардов рублей.

В документе сказано, что количество опасных гидрометеорологических явлений (ОГЯ) имеет выраженную тенденцию к росту, повторяя тенденцию роста температуры вследствие климатических изменений. Это свидетельствует о связи изменений климата с динамикой ОГЯ и позволяет прогнозировать дальнейший рост последних, "а, следовательно, и неблагоприятную тенденцию к росту предпосылок ЧС", добавили в "Антистихии".

В документе говорится, что ежегодный прирост подобных ЧС в ближайшие годы составил около 15-16 случаев.

По данным центра, свыше 70% опасных погодных явлений, приносящих социальные и экономические потери, приходится на теплый период года — с апреля по октябрь.

Согласно статистике с 1991 по 2017 год, на теплый период пришлось 73% опасных явлений. В минувшем году на теплый период пришлось 81% опасных явлений.