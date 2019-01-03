Систему защиты церквей и храмов от терактов разработали в России

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Федеральная служба безопасности России подготовила проект постановления правительства, устанавливающий требования к защите религиозных объектов от террористической угрозы, сообщает "Парламентская газета".

Суть документа заключается в том, чтобы присвоить религиозным объектам одну из трех категорий защищенности. Заниматься этим, как планируется, будут региональные комиссии, в состав которых войдут сотрудники МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, представители местных властей и руководители религиозных организаций.

К первой категории предлагается отнести здания, где при возможном теракте могут пострадать более тысячи человек, а ущерб составит более 50 миллионов рублей.

Вторая категория - строения, где могут пострадать до тысячи человек, а ущерб составит до 50 миллионов рублей. Третья категория – это объекты, где может быть не более 200 раненых и до миллиона рублей ущерба.

Учреждения первой и второй категорий, как следует из проекта, предлагается оборудовать системой видеонаблюдения и охранной сигнализацией. Кроме того, около них будут дежурить сотрудники ЧОПов. В учреждениях третьей категории предлагается проводить осмотры не менее трех раз в сутки.