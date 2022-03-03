Ситуацию с паводками в Алтайском крае оценили как очень сложную

В 2022 году в Центральном военном округе (ЦВО) в два раза увеличили количество подразделений для борьбы с весенним половодьем и ликвидации последствий ЧС природного характера. Одна из самых сложных паводковых обстановок в ЦВО наблюдается в Алтайском крае.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина, также сложнее всего с паводками обстоят дела в Башкирии и Челябинской области.

Для борьбы с весенним половодьем по всему ЦВО количество инженерных отрядов увеличилось с 22 до 50. Среди них как подрывные, так и эвакуационно-спасательные отряды. Всего в состав групп вошли более 320 военнослужащих-контрактников и около 100 единиц специальной техники.