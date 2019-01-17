СК начал проверку учительницы из Тольятти, схватившей ученицу за горло

В Тольятти учительницу — школьного завуча, которая на уроке напала на пятиклассницу, отстранили от работы, сообщили в администрации города. Также в отношении нее следователи начали проверку, сообщается на сайте регионального СК.

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Общество Учительница в Тольятти схватила за горло ученицу за рисунок на уроке

Ранее сообщалось, что момент рукоприкладства учительницы над школьницей попал на видео. Ученики рассказали, что педагог и ранее позволяла себе нападать на детей по любому поводу.

Для объективной оценки ситуации в школе проводится проверка, по итогам которой будут приняты необходимые меры реагирования, рассказали в городской администрации.

Действия педагога чиновники здесь оценили как недопустимые. На время проведения проверки учитель отстранен от работы.

По факту случившегося следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти начата доследственная проверка. В ее рамках будет дана правовая оценка не только действиям преподавателя, но и руководству школы.