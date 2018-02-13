СК проверит версию МАК о крушении самолета Ан-148

Следственный комитет РФ наряду с другими версиями проверит и версию Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о возможных причинах крушения самолета Ан-148 в Подмосковье, передает ТАСС.

Новости

Общество СМИ назвали возможную причину крушения Ан-148

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, анализ специалистов МАК о расшифровке данных бортового параметрического самописца самолета получен ведомством.

"В соответствии с предположениями представителей МАК фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением приемников полного давления (ППД) при выключенном состоянии систем их обогрева. Эти данные следствие будет рассматривать в совокупности с другими материалами уголовного дела, находящегося в производстве Главного управления по расследованию особо важных дел СК России. Версия специалистов Межгосударственного авиационного комитета следствием будет проверяться наряду с другими", - сообщила Петренко.

Пассажирский Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. На борту находился 71 человек, никто не выжил.