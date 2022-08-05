Скидка на каждый литр: как клиенты Tele2 могут сэкономить на топливе

Мобильный оператор Tele2 предлагает клиентам сэкономить во время летних поездок на автомобиле. До 31 августа 2022 года абоненты могут получить скидку два рубля с каждого литра топлива на первые 100 литров при оплате через сервис «Яндекс.Заправки», к которому подключены около 8,5 тысячи АЗС по всей России. Сервис доступен в «Яндекс.Картах» и навигаторе, а также в отдельном приложении для Android и iOS.

С помощью «Яндекс.Заправок» топливо на АЗС можно оплачивать через приложение в смартфоне. Клиенту не нужно идти на кассу и ждать в очереди. Чтобы воспользоваться акцией, достаточно перейти в раздел «Скидки и бонусы» приложения «Яндекс.Заправки», выбрать в списке акцию от Tele2 и ввести номер мобильного телефона. После этого придёт SMS с проверочным кодом, который нужно указать в приложении.

Заправляться с сервисом удобно: нужно найти на карте ближайшую подключённую АЗС и построить до неё маршрут. Уже на станции приложение откроет карточку, в которой водитель выберет колонку, тип и количество топлива. Далее нужно только оплатить его и заправить бак — самостоятельно или с помощью сотрудника АЗС.