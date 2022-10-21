В Барнауле открыли новый салон оптики «Спектр» и дают скидки до конца октября

Оптика «Спектр» открыла новый салон в Барнауле на Балтийской, 93. Здесь представлен большой выбор оправ, солнцезащитных очков и контактных линз. И работает сразу два кабинета врачей-офтальмологов, где можно проверить зрение и подобрать коррекцию любой сложности.

А ещё в новом салоне открыт кабинет аппаратного лечения зрения. Здесь можно пройти курс лечения из 10 сеансов со скидкой 50% (но количество мест ограничено, предложение действует до 31 октября 2022 года). Проверка зрения бесплатна и для детей, и для взрослых.

Кроме того, в честь открытия до 31 октября 2022 года действует скидка — 30% на всё. Можно проверить зрение и при необходимости сразу же заказать очки или линзы по выгодной цене.

Подробности можно уточнить в салоне и по телефону +7 (3852) 60-00-48.

Салон оптики «Спектр» (ИП Петров Николай Николаевич)

Адрес: г. Барнаул, ул. Балтийская, 93

Тел: 8 (3852) 600-048