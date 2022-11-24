Скидок много не бывает. Где в Барнауле можно будет купить одежду, косметику и технику с максимальной выгодой

ТРЦ «Арена» уже подготовил специальные предложения к «Чёрной пятнице», которые помогут обновить гардероб с минимальными затратами. Самые выгодные покупки можно совершить с 25 по 28 ноября 2022 года.

Одежда и обувь

Магазины одежды и обуви традиционно становятся самыми крупными «поставщиками» скидок и специальных предложений. Так, в «Арене» скидки от 20 до 80% на весь ассортимент предлагают отделы BARSALISSA, шоурум PODIUM, магазин мужской моды «Пеплос», мультибрендовый магазин женской одежды Stilno, салон свадебной и вечерней моды IVORY, обувная сеть «Монро».

Магазин женской одежды и нижнего белья Conte делает скидку 30% на все вязаные джемперы, джинсы и костюмы из футера.

В магазине «Джинс-А» распродажа со скидками до 70%: при этом на одну вещь в чеке действует скидка 20%, на вторую — 50%, на третью и последующие — 70%.

Магазин нижнего белья и колгот Romantik, помимо скидки 30% на весь ассортимент, дарит сертификат номиналом 1000 рублей за покупку от 3000 рублей.

Аксессуары

Магазин оптики «Айкрафт» предоставляет скидки 20% на оправы. Отдел часов и аксессуаров Barbarella делает скидку 15% на бижутерию, кожгалантерею, солнцезащитные очки и наручные часы.

Техника

В официальном магазине Xiaomi вы можете выгодно приобрести смартфоны и другие гаджеты экосистемы со скидкой до 20%. А GSM22 дадут бонус 1000 рублей при покупке любого телефона за наличный расчёт.

Красота и здоровье

В «Лэтуаль» распродажа действует весь месяц — можно купить любимые мировые бренды парфюмерии и косметики с выгодой до 80%. В маникюрном магазине Hameleonail действуют скидки до 50%. А в студии красоты Ирины Ворсиной можно создать новый образ по приятной цене: сложное окрашивание стало дешевле на 50%, также можно дополнительно получить услуги салона в подарок.

Кроме того, распродажу устроил мегамаркет витаминов и здорового питания Body PRO — здесь скидки до 80%.

Сроки и условия проведения акций уточняйте на сайте «Арены» или в самих отделах.

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