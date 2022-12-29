Сколько будет стоить такси на Новый год в Барнауле и как на нем сэкономить?

Повышение цены на поездку — стимул для водителей выйти на работу

29 декабря 2022, 07:16, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com

Традиционно в предновогоднюю неделю, и особенно в новогоднюю ночь, цены на такси увеличиваются, порой в два, а то и в три раза. В то же время часть компаний такси сообщили, что в этом году не намерены значительно повышать тарифы. На сколько в новогоднюю ночь в Барнауле вырастут расценки и в какое время поездки будут дешевле, разбирался amic.ru.

От чего зависит цена на такси в новогоднюю ночь и праздники?

Цена на такси весь год, в том числе и 31 декабря, зависит от спроса, объясняют в сервисах такси. Когда она достигает пика, стоимость поездки может вырасти в два раза и гораздо больше. На самом деле никакого новогоднего тарифа не существует. Просто 31 декабря и 1 января количество желающих воспользоваться услугами такси традиционно бьет рекорды, а водителей на всех не хватает. Поэтому растет и цена.

«Такси — это не общественный транспорт, и стоимость поездки определяется рыночным балансом спроса и предложения. Система учитывает спрос и предложение в каждый момент в определенном районе города. Если заказов много и работающих автомобилей на всех не хватает, увеличивается цена. В зависимости от этого включаются алгоритмы, чтобы водители ехали в те районы, где они сейчас нужнее. Так обеспечивается вывоз и стабилизируются цены», — поясняют в сервисе заказа такси «Поехали».

В сервисе Яндекс Go уверяют, что в компании тарифы, из которых складывается цена всей поездки на такси, перед Новым годом не меняются. Однако финальная цена зависит от множества факторов: соотношение свободных машин в районе и клиентов, расстояние и длительность поездки, заторы на дороге. Если водителей мало, автоматически включается повышающий коэффициент.

«Коэффициент привлекает больше водителей на линию, и как только их становится достаточно, чтобы обеспечить поездками всех желающих, повышающий коэффициент исчезает», — говорят в «Яндекс Go».

О том, что на повышение цены влияет востребованность автомобилей, говорят и в такси «Город».

Во сколько обойдется такси в новогоднюю ночь?

Во сколько именно обойдется поездка в новогоднюю ночь, эксперты спрогнозировать не смогли. Все индивидуально: цена будет зависеть от количества заказов и активных водителей. Но если срочно нужно будет уехать, пользователь должен быть готов заплатить больше, чтобы водитель приехал именно к нему.

Повышенный спрос на услуги такси 31-го обычно увеличивается с вечера, отмечают в «Поехали». На рынке такси в принципе нет столько водителей, чтобы выполнить все поступающие в новогоднюю ночь заказы. Кроме того, многие остаются дома, чтобы в кругу семьи и друзей отметить этот праздник. Повышение цены на поездку — стимул для водителей выйти на работу.

«Резкий рост спроса на поездки приводит к увеличению цены. Это стимулирует водителей в праздник выйти из дома, завести автомобиль и приехать на ваш заказ», — сообщили amic.ru в сервисе заказа такси «Поехали».

В такси «Город» добавляют, что на праздники менять минимальную цену проезда в 100 рублей не намерены. Но в зависимости от востребованности автомобилей и с учетом километража, цена поездки все-таки будет расти.

«У нас нет предпраздничных и новогодних тарифов. Повышение стоимости проезда происходит не только в канун Нового года и на каникулах. Будет много заказов, вырастет и цена. На сколько именно, сказать сложно, все индивидуально. Но повышение точно будет небольшое. На данный момент количество заказов остается на среднем уровне», — отмечают в «Городе».

Как сэкономить на поездке на такси 31 декабря и 1 января?

Сэкономить на поездках в новогоднюю ночь, заверяют в сервисах заказа такси, можно. Для этого нужно избегать периодов пикового спроса. В «Поехали» заметили, что после 18 часов 31 декабря спрос на такси начинает расти. Обычно он не снижается до утра 1 января.

В «Яндекс Go», чтобы сэкономить, рекомендуют заказывать автомобиль 31 декабря до 20:00. Чем ближе ваша поездка будет к полуночи, тем меньше водителей останется на линии. Соответственно, цены временно вырастут.

Снижение возможно в период с 2.30 до 4.30. Но лучше задержитесь в гостях до утра: с 08:00 до 11:00 поездка обойдется дешевле, рекомендуют в «Яндекс Go». К 11 многие барнаульцы проснутся и начнут собираться в гости, поэтому количество заявок резко подскочет. Пиковые значения держатся примерно до 15.00.