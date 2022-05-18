Сколько стоит собрать выпускника в Барнауле на последний звонок?

18 мая 2022 года выпускники девятых классов в Алтайском крае услышат последние звонки. Для одиннадцатиклассников торжественные линейки по случаю окончания школы пройдут неделю спустя — 25 мая. В этом году сняли ограничения из-за коронавируса и все праздничные мероприятия в школах пройдут в полноценном масштабе. А это означает, что и выпускники, и их родители готовятся к торжествам более серьёзно, чем в 2020-м и 2021 годах. Как сейчас предпочитают наряжаться выпускники алтайских школ и во сколько это обходится — читайте на amic.ru.

Как одеваются выпускники на последний звонок?

Уже много лет классический наряд для последнего звонка — это парадная школьная форма. Для девочек — платье с белым фартуком, для мальчиков — костюм с галстуком или бабочкой. В качестве аксессуаров девочки чаще всего используют белые банты. На ноги — туфельки, балетки или кеды.

И в этом году «наряд выпускника» особенно востребован. Эксперты связывают это со снятием коронавирусных ограничений.

«В прошлом году последние звонки и выпускные проходили в период серьёзных ограничений. В этом году в связи со снятием ковидных ограничений по всей стране россияне готовятся к празднику с размахом. Так, в апреле продажи школьной формы для последнего звонка выросли на 47% по сравнению с прошлым», — комментирует Алексей Козловский, руководитель категории Lifestyle на «Авито».

Новости

Общество Когда в 2022 году в школах Алтайского края прозвенит последний звонок?

Сколько стоит школьная форма для девочки?

В Барнауле продажи женской школьной формы выросли в два раза по сравнению с весной 2021 года. Средняя стоимость школьного платья в специализированных магазинах составляет 2400 рублей, белого фартука — 800 рублей. По данным «Авито», приобрести комплект школьной формы на их площадке в Барнауле можно за 710 рублей. Кроме того, многие предпочитают покупать комплект «с рук», так как обычно его надевают только на торжественную линейку и наряд имеет «состояние нового».

Стоимость белого фартука в магазинах и торговых сетях Барнаула в среднем около 600 рублей. Цены на пышные белые банты начинаются от 200 рублей — всё зависит от желаемой «пышности».

Впрочем, довольно часто девочки отказываются от «классической» школьной формы в пользу комплекта из нарядной блузки и тёмной юбки. Весной этого года праздничный верх покупали в два раза активнее по сравнению с прошлым, а низ — на 60% чаще, отмечает пресс-служба «Авито».

Новую юбочку для выпускницы в Барнауле в среднем можно приобрести за полторы тысячи рублей. Цены на блузки в среднем около двух тысяч.

Высокой популярностью этой весной у выпускниц пользуется удобная обувь без каблука. В этом году продажи балеток выросли на 41%, кеды также покупали на 41% чаще. Стоимость и тех и других в среднем от 1500 рублей. Всё зависит от материала, из которого изготовлена обувь и, конечно, компании-производителя.

Новости

Общество Россиянам рассказали, сколько денег нужно потратить на выпускной

Сколько стоит школьная форма для мальчика?

Как правило, на последний звонок мальчики надевают белую рубашку с галстуком или бабочкой и брюки. В этом году жители Барнаула покупали бабочки на 80% чаще, пишет пресс-служба «Авито». Приобрести аксессуары можно в среднем за 380 рублей. Пиджаки покупали в столице края на 56% чаще, чем в прошлом году, а брюки — на 44%.

Белые рубашки для мальчиков в среднем стоят 1500 рублей. Пиджаки можно найти за 2500. Брюки/джинсы — в среднем за 2400-3000 рублей.

Из обуви мальчики чаще выбирают кроссовки, реже — туфли, их цены начинаются от 2500 рублей.

Цветы учителю

Букет для любимого учителя на последний звонок в среднем обойдётся в полторы тысячи рублей. Впрочем, многие классы предпочитают сейчас складываться и дарить одну большую красивую цветочную композицию.