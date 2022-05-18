Сколько стоит собрать выпускника в Барнауле на последний звонок?

Спрос на наряд для выпускника в Барнауле в этом году значительно вырос по сравнению с прошлой весной

18 мая 2022, 07:02

18 мая 2022 года выпускники девятых классов в Алтайском крае услышат последние звонки. Для одиннадцатиклассников торжественные линейки по случаю окончания школы пройдут неделю спустя — 25 мая. В этом году сняли ограничения из-за коронавируса и все праздничные мероприятия в школах пройдут в полноценном масштабе. А это означает, что и выпускники, и их родители готовятся к торжествам более серьёзно, чем в 2020-м и 2021 годах. Как сейчас предпочитают наряжаться выпускники алтайских школ и во сколько это обходится — читайте на amic.ru.

Как одеваются выпускники на последний звонок?

Уже много лет классический наряд для последнего звонка — это парадная школьная форма. Для девочек — платье с белым фартуком, для мальчиков — костюм с галстуком или бабочкой. В качестве аксессуаров девочки чаще всего используют белые банты. На ноги — туфельки, балетки или кеды.

И в этом году «наряд выпускника» особенно востребован. Эксперты связывают это со снятием коронавирусных ограничений.

«В прошлом году последние звонки и выпускные проходили в период серьёзных ограничений. В этом году в связи со снятием ковидных ограничений по всей стране россияне готовятся к празднику с размахом. Так, в апреле продажи школьной формы для последнего звонка выросли на 47% по сравнению с прошлым», — комментирует Алексей Козловский, руководитель категории Lifestyle на «Авито».

Когда в 2022 году в школах Алтайского края прозвенит последний звонок?

Когда в 2022 году в школах Алтайского края прозвенит последний звонок?

Сколько стоит школьная форма для девочки?

В Барнауле продажи женской школьной формы выросли в два раза по сравнению с весной 2021 года. Средняя стоимость школьного платья в специализированных магазинах составляет 2400 рублей, белого фартука — 800 рублей. По данным «Авито», приобрести комплект школьной формы на их площадке в Барнауле можно за 710 рублей. Кроме того, многие предпочитают покупать комплект «с рук», так как обычно его надевают только на торжественную линейку и наряд имеет «состояние нового».

Стоимость белого фартука в магазинах и торговых сетях Барнаула в среднем около 600 рублей. Цены на пышные белые банты начинаются от 200 рублей — всё зависит от желаемой «пышности».

Впрочем, довольно часто девочки отказываются от «классической» школьной формы в пользу комплекта из нарядной блузки и тёмной юбки. Весной этого года праздничный верх покупали в два раза активнее по сравнению с прошлым, а низ — на 60% чаще, отмечает пресс-служба «Авито».

Новую юбочку для выпускницы в Барнауле в среднем можно приобрести за полторы тысячи рублей. Цены на блузки в среднем около двух тысяч.

Высокой популярностью этой весной у выпускниц пользуется удобная обувь без каблука. В этом году продажи балеток выросли на 41%, кеды также покупали на 41% чаще. Стоимость и тех и других в среднем от 1500 рублей. Всё зависит от материала, из которого изготовлена обувь и, конечно, компании-производителя.

Россиянам рассказали, сколько денег нужно потратить на выпускной

Россиянам рассказали, сколько денег нужно потратить на выпускной

Сколько стоит школьная форма для мальчика?

Как правило, на последний звонок мальчики надевают белую рубашку с галстуком или бабочкой и брюки. В этом году жители Барнаула покупали бабочки на 80% чаще, пишет пресс-служба «Авито». Приобрести аксессуары можно в среднем за 380 рублей. Пиджаки покупали в столице края на 56% чаще, чем в прошлом году, а брюки — на 44%.

Белые рубашки для мальчиков в среднем стоят 1500 рублей. Пиджаки можно найти за 2500. Брюки/джинсы — в среднем за 2400-3000 рублей.

Из обуви мальчики чаще выбирают кроссовки, реже — туфли, их цены начинаются от 2500 рублей.

Цветы учителю

Букет для любимого учителя на последний звонок в среднем обойдётся в полторы тысячи рублей. Впрочем, многие классы предпочитают сейчас складываться и дарить одну большую красивую цветочную композицию.

Во сколько обойдется последний звонок родителям выпускника?

Во сколько обойдется последний звонок родителям выпускника?

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