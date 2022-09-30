Сколько в Барнауле в 2022 году отремонтировали дворов и какие сделают в следующем

Работа по обновлению придомовой территории многоквартирных домов в Барнауле в 2022 году вышла на финишную прямую. Основная часть дворов — участников нацпроекта «Жильё и городская среда» — заасфальтированы, идёт монтаж оборудования на площадках. Все объекты планируют сдать уже в ближайшие недели. Об этом журналистам в рамках пресс-конференции сообщил заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства по работе с общественностью Алексей Пахоменко. Благодаря нацпроекту с 2016 году удалось обновить около 40% всех дворов краевой столицы.

Сколько дворов сделали в 2022 году?

На благоустройство 65 дворов выделили 241,6 млн рублей. Большая часть средств — 213,7 млн рублей — из федерального бюджета, доля краевого бюджета составила 2,2 млн, городского — 11,4 млн. Ещё 14,3 млн собрали сами жители. В Железнодорожном и Центральном районах ремонтируют по пять дворов, в Ленинском — 18, в Октябрьском — 13, в Индустриальном — 24.

По словам Пахоменко, в 65 дворах обустроили тротуары, сделали асфальт, установили детские и спортивные площадки. Подрядчику осталось установить контейнерные площадки и сделать ограждение на некоторых участках. Что касается качества работ, то у администрации города и жителей нет претензий к подрядной организации. Единственное замечание, на которое обратили внимание активисты ОНФ, пандус на улице Шумакова при входе в подъезд. Там его сделали из асфальта и это ноу-хау не оценили «фронтовики». Однако Алексей Пахоменко подчеркнул, что идея сделать пандус из асфальта — инициатива жителей подъезда.

В целом, отметил чиновник, цены на оборудование для ремонта заметно выросли в 2021 году. Если раньше ремонт одного двора обходился в районе двух миллионов рублей, то в этом — около трёх миллионов. Однако ежегодно городские и федеральные власти всё больше выделяют средств на реализацию нацпроекта. Из-за пересчёта сметы объём финансирования ремонта дворов в 2021 года вырос с 170 до 240 миллионов рублей.

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Новости Барнаула В Барнауле приступили к ремонту дворов по нацпроекту

С 2017 года, когда стартовал проект, в Барнауле привели в порядок около 460 дворовых территорий. Речь идёт о сумме более 800 миллионов рублей.

«Сейчас в Барнауле у нас 3 186 многоквартирных домов. Благодаря нацпроекту нам удалось обновить 35-40% всех дворовых территорий. Рассчитываем, что за несколько ближайших лет мы сможем привести в порядок практически все дворы города», — пояснил журналистам Алексей Пахоменко.

Сколько дворов отремонтируют в 2023 году?

Уже поступило 140 заявок от жителей дворов, которые хотят участвовать в нацпроекте в следующем году. Однако эксперты рассмотрели заявки и отобрали 97 дворов для участия. Городские власти рассчитывают, что объём финансирования на 2023 год проекта не изменится, что позволит отремонтировать около 60 дворов. Остальные попадут в резерв на 2024 год. В среднем житель дома, по словам Пахоменко, отдаёт на благоустройство территории от 200 до 3000 рублей. Жители могут самостоятельно решать: что они хотят видеть рядом со своим двором. Не всегда барнаульцы единодушны в выборе: кто-то хочет всё закатать в асфальт ради парковки, а другие — сделать большую спортивную площадку.

«Жители должны сами определить, чего хотят. Конечно, не во всём они сходятся, но в целом удаётся найти компромисс. Некоторым даже не нужен тротуар, потому что лучше посадить на этом месте цветы. Некоторые хотят только парковку и больше ничего. При этом нацпроект позволяет учитывать мнение большинства и делать наш город лучше», — резюмировал Алексей Пахоменко.