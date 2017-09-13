Скончалась депутат Госдумы Ирина Евтушенко

Фото: tomske.ru

Депутат Госдумы Ирина Евтушенко, работавшая завкафедрой акушерства и гинекологии Сибирского государственного медицинского университета (город Томск), скончалась на 61-м году жизни.

О смерти народной избранницы сообщили в пресс-службе вуза. "Коллектив Сибирского государственного медицинского университета выражает соболезнования родным и близким по поводу смерти депутата Государственной Думы РФ, заведующей кафедрой акушерства и гинекологии СибГМУ, доктора медицинских наук, профессора Ирины Дмитриевны Евтушенко", - отмечают в учебном заведении.

В Госдуму Евтушенко была избрана в 2016 году, работала в комитете по международным делам.

Ирина Дмитриевна являлась уроженкой Усть-Каменогорска, затем поступила на лечебный факультет Томского медицинского института (ныне – Сибирский государственный медицинский университет). С 1998 года - профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии, председатель Томского общества акушеров-гинекологов. В 2011 году Ирина Евтушенко стала научным руководителем Областного перинатального центра, а с января 2015 по 2016 год была главным врачом центра.