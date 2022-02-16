Скончалась основательница факультета психологии и педагогики АлтГУ Людмила Демина

15 февраля 2022 после продолжительной болезни скончалась основательница факультета психологии и педагогики Алтайского государственного университета Людмила Демина. Ей было 80 лет. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Демина проработала в АГУ с 1976 по 2016 год. В 2003 году основала факультет психологии и педагогики АлтГУ, а также стала его деканом. Опубликовала более 300 научных работ и 14 монографий, за её плечами более 40 научных проектов.

Прощание с Людмилой Дёминой пройдёт 18 февраля в 13:00 в Покровском соборе Барнаула. Её похоронят на Новомихайловском кладбище. Поминальный обед состоится в 16:00 в “Универ-кафе”, в корпусе “Д” АлтГУ.