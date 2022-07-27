Скончалась экс-преподаватель АГУ Тамара Исаева

26 июля ушла из жизни экс-преподаватель АГУ, почётный ветеран Алтайского государственного университета, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики высшей школы и информационных образовательных технологий Тамара Алексеевна Исаева. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Тамара Исаева родилась 19 июня 1947 года. В АГУ она работала с 1974 года. В 1995 году получила почётное звание «Заслуженный работник АлтГУ», в 2003 году стала почётным работником высшего и профессионального образования Российской Федерации.

С 2014 года Тамара Исаева находилась на пенсии.