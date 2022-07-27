Скончалась экс-преподаватель АГУ Тамара Исаева
В пресс-службе университета отметили, что в последнее время она тяжело болела
26 июля ушла из жизни экс-преподаватель АГУ, почётный ветеран Алтайского государственного университета, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики высшей школы и информационных образовательных технологий Тамара Алексеевна Исаева. Об этом сообщили в пресс-службе университета.
Тамара Исаева родилась 19 июня 1947 года. В АГУ она работала с 1974 года. В 1995 году получила почётное звание «Заслуженный работник АлтГУ», в 2003 году стала почётным работником высшего и профессионального образования Российской Федерации.
С 2014 года Тамара Исаева находилась на пенсии.
«Прощание с Тамарой Алексеевной пройдёт 28 июля в ритуальном зале по адресу Аносова, 8, с 09:00 до 11:00. Поминальный обед состоится в 13:00 по адресу ул. Димитрова, 66 (Универ-кафе). В 09:00 от Алтайского госуниверситета, корпус М (пр. Ленина, 61) будет организован автобус до ритуального зала, кладбища и обратно до университета (Универ-кафе)», — сказано в сообщении.