Скончался автор книги "Форрест Гамп" Уинстон Грум

Автор популярного романа "Форрест Гамп" Уинстон Грум скончался в штате Алабама, США, в возрасте 77 лет, пишет Associated Press.

"Хотя его будут помнить за создание "Форреста Гампа", Уинстон Грум был талантливым журналистом и известным автором американской истории. Наши сердца и молитвы вместе с его семьей", – заявила губернатор штата Кей Айви.

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Причина смерти писателя пока не раскрывается.

Художественный роман "Форрест Гамп" вышел в свет в 1986 году и рассказывал о слабоумном и добром американце из Алабамы, который пережил ключевые моменты истории второй половины XX века.

В 1994 году книгу экранизировал Роберт Земекис, а главного героя сыграл Том Хэнкс, который в дальнейшем получил "Оскар" за эту роль.

В 1995 году Грум написал продолжение знаменитого романа – "Гамп и компания". Однако сиквел уже не получил такой же популярности и был прохладно встречен публикой.