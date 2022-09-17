Скончался режиссёр «Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Игорь Масленников
Деятелю искусства было 90 лет
17 сентября 2022, 17:08, Илья Звягинцев
В возрасте 90 лет ушёл из жизни советский режиссёр Игорь Масленников. Информацию об этом опубликовал Союз кинематографистов России.
Причина смерти именитого деятеля искусства не сообщается.
Игорь Масленников начал свою профессиональную карьеру с должности художника в фильме-спектакле «Приключения Жакони» в 1959 году.
Он является режиссёром и сценаристом сериала о «Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне», а также трилогии «Зимняя вишня».
Масленникову присвоены звания заслуженного деятеля искусств РСФСР и народного артиста РСФСР.
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