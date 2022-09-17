Скончался режиссёр «Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Игорь Масленников

В возрасте 90 лет ушёл из жизни советский режиссёр Игорь Масленников. Информацию об этом опубликовал Союз кинематографистов России.

Причина смерти именитого деятеля искусства не сообщается.

Игорь Масленников начал свою профессиональную карьеру с должности художника в фильме-спектакле «Приключения Жакони» в 1959 году.

Он является режиссёром и сценаристом сериала о «Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне», а также трилогии «Зимняя вишня».

Масленникову присвоены звания заслуженного деятеля искусств РСФСР и народного артиста РСФСР.