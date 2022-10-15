В барнаульском парке «Изумрудный» продолжают работы по восстановлению пруда

В барнаульском парке «Изумрудный» готовятся заполнять пруд. Как сообщает корреспондент amic.ru, сейчас рабочие подготавливают дно, а с обеих сторон уже положили стальные балки для моста, в центре пруда, на островке, установили беседку. Вокруг водоёма рабочие укладывают тротуарную плитку.

Напомним, что пруд стоял без воды с 2018 года. Жители города неоднократно просили власти отремонтировать водоём, который долгие годы был очень популярным местом отдыха для нескольких поколений барнаульцев.

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Новости Барнаула Восстановление знаменитого пруда в парке «Изумрудный» обойдется Барнаулу в 60 млн рублей

Подрядчик (работы ведёт организация «Рустрой») сообщал, что придётся проводить гидроизоляцию дна водоёма. Во время обследования выяснилось, что она нарушена. Также планируется отсыпать дно и обустроить очистные сооружения. Новая система фильтрации позволит производить и механическую, и биологическую очистку воды.

В этом году на восстановление водоёма направлено порядка 60 млн рублей. По словам заместителя главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева, это составляет 60% от общего объёма финансирования, предусмотренного на 2022 год.