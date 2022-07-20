Скульптуру гигантского оленя установили в барнаульском зоопарке

Фото: Сергей Писарев

В барнаульском зоопарке «Лесная сказка» у центрального входа появилась новая скульптура — четырехметровый олень с ветвистыми рогами, стоящий на пьедестале с надписью «Зоопарк».

Арт-объект сделали из металла в черном-цвете с золотыми элементами. Его выполнил скульптор Александр Деменко, уточнили в мэрии.

«Олень уже вызвал бурю восторга у наших жителей! Очередь из желающих сфотографироваться образовалась буквально за пять минут», — написал директор «Лесной сказки» Сергей Писарев во «ВКонтакте».

Ранее в барнаульском зоопарке у канадских пум Кнопы и Рони родились два котёнка.