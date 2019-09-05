Скворцова оценила возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова не согласилась со скептиками, которые утверждают, что переход на четырехдневную рабочую неделю пагубно скажется на здоровье россиян, сообщает РИА "Новости".

В ходе Восточного экономического форума она положительно оценила это возможное нововведение.

"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", – заявила Скворцова.

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Глава Минздрава уточнила, что уже сейчас многие россияне работают дистанционно. В то же самое время, по ее мнению, такие изменения в жизни граждан могут по-разному на них сказаться в зависимости от многих факторов, в том числе пола, возраста и профессии.

Ранее в СМИ появилась информация, что перспективы введения в России четырехдневной рабочей недели должны быть представлены Дмитрию Медведеву до 30 сентября.

Минтруд должен проработать вопрос "введения в перспективе четырехдневной рабочей недели". В частности аналитикам придется оценить последствия влияния на экономику, производительность труда и социальную сферу.

Ранее эксперты уже высказали свои опасения, что реализация затеи с сокращением рабочей недели может привести к падению ВВП примерно на 20%.

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Скептически к вопросу подошли и медики. По их мнению, благотворного влияния на здоровье россиян это не произведет, поскольку вырастет число людей с ожирением. Есть уверенность, что примерно 95% граждан будут посвящать себя безделью.

Психологи и вовсе припугнули неизбежным ростом страхов, фобий и неврозов. Известный психиатр предположил, что дополнительный выходной может окончательно похоронить некоторые семьи, поскольку при не самых теплых отношениях между супругами лишний день будет насыщен раздражениями.

В июне Медведев, выступая на конференции труда в Женеве, выразил мнение, что в будущем технологический прогресс приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней. Он также привел несколько примеров успешного сокращения рабочего времени. Так, Генри Форд уменьшил его с 48 до 40 часов в неделю, получив "впечатляющий рост производительности труда".