Следком показал кадры с места жесткого ДТП на Алтае, в котором погибла мать с четырьмя детьми

СУ СКР по Алтайскому краю опубликовало видео с места жёсткого ДТП на 377-м километре Чуйского тракта, в котором погибла мать и четверо её детей. Видеозапись выложили в Telegram-канале ведомства.

Напомним, что авария произошла вечером 5 сентября в Бийском районе. Минивэн Honda Stepwgn влетел в бензовоз — грузовик DAF с прицепом Ozgul T22 — и опрокинулся. Все, кто был в «Хонде», погибли. Самому старшему ребёнку было 16 лет, а самому младшему — всего три года. Водитель бензовоза выжил.

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Вопрос дня Что известно о жутком ДТП на Алтае, в котором погибли мать с четырьмя детьми?

По предварительной информации, женщина выехала на «встречку» и допустила лобовое столкновение. Сейчас следователи продолжают осматривать место аварии и выяснять все обстоятельства происшествия.

В СУ СК возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).