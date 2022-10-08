Следком возбудил уголовное дело по факту происшествия на Крымском мосту

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия на Крымском мосту. Как сообщает ТАСС, по поручению главы СК Александра Бастрыкина на место направлены криминалисты центрального аппарата.

«Главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело в связи с происшествием на Крымском мосту. По поручению председателя СК на место выехали криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) ведомства», — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время следователи заняты установкой лиц, причастных к совершению преступления. СК подтвердил, что утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля. Ранее об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК). По данным СК, взрыв произошел со стороны Таманского полуострова.

Тем временем глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал ситуацию с туристами после ЧП на Крымском мосту. Он призвал отельеров и руководителей санаториев продлить проживание в течение ближайшего дня для гостей, у которых закончилось время пребывания в средстве размещения. Все затраты компенсируют за счет Республики Крым.