Следком возбудил уголовное дело в отношении барнаульца, избившего инвалида у «Первомайского»

Следственный комитет по Алтайскому краю заявил о возбуждении уголовное дело во отношении барнаульца, который избил инвалида возле ТЦ «Первомайский» в центре города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас мужчину подозревают в преступлениях по ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и ст. 116 УК РФ («Побои».

«По данным следствия, вечером 12 ноября 2022 года подозреваемый, находясь возле одного из торговых центров города Барнаула, ненадлежащим образом исполнял свои родительские обязанности посредством жестокого обращения со своим 5-летним сыном. Увидевший произошедшее 50-летний мужчина попытался пресечь факт жестокого обращения с ребенком, однако подозреваемый из хулиганских побуждений стал избивать прохожего, причинив ему физическую боль и телесные повреждения. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина является инвалидом», — подчеркнули в ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают неотложные действия на установление всех обстоятельств преступления, назначены необходимые судебные экспертизы, опрашиваются свидетели и участники произошедшего.

Отметим, что как сообщила журналистка Татьяна Долгова в своем Telegram-канале, по ее информации, мать ребенка, которого отец «воспитывал» на виду у горожан, работает в детском саду.