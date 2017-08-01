Следователи СКР накопили 1635 лет неотгулянного отпуска

У следователей Следственного комитета РФ накопилось 16 веков неиспользованного отпуска, сообщает паблик MASH.

Управление кадров СКР подсчитало, что в итоге накопилось почти 597 тысяч дней по состоянию на 1 июня 2017 года. Больше всего дней отпуска числится за московскими следователями - 40 тысяч.

Как оказалось, за такую непрерывную работу ведомство должно сыщикам около двух миллиардов рублей.