Следователи СКР накопили 1635 лет неотгулянного отпуска

За такую непрерывную работу, как оказалось, ведомство должно сыщикам около двух миллиардов рублей

2 августа 2017, 04:01

У следователей Следственного комитета РФ накопилось 16 веков неиспользованного отпуска, сообщает паблик  MASH.

Управление кадров СКР подсчитало, что в итоге накопилось почти 597 тысяч дней по состоянию на 1 июня 2017 года. Больше всего дней отпуска числится за московскими следователями - 40 тысяч. 

Как оказалось, за такую непрерывную работу ведомство должно сыщикам около двух миллиардов рублей. 

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