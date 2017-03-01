Следующее поколение iPhone лишится фирменного разъема Lightning

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Новый iPhone, который будет обладать изогнутым OLED-дисплеем, лишится разъема Lightning в пользу порта USB-C. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на издание CNet.

По данным источника, Apple откажется от фирменного разъема, который использовался в iPhone 7 и в версии Plus. Новый смартфон будет обладать двусторонним 24-контактным разъемом USB-C, который является стандартом для многих гаджетов. Отмечается, что это решение позволит владельцам нового MacBook заряжать от него новый iPhone.

Кроме этого, у нового iPhone исчезнет кнопка Home, что позволит освободить место для сенсорного экрана, который будет напоминать экран Samsung Galaxy S7 Edge.

Подчеркивается, что Apple еще не давала комментариев по поводу опубликованной информации.

Издание также напоминает, что ранее появились данные о том, что американская корпорация заказала у Samsung Display 60 миллионов OLED-панелей для iPhone, который будет представлен в текущем году. Сумма контракта составила пять триллионов корейских вон.