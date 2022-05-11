Следующие длинные выходные жители Алтайского края проведут в июне

Следующие длинные выходные ожидают жителей Алтайского края и россиян в целом с 11 по 13 июня.

Как сообщает ТАСС, это связано с празднованием Дня России, которое выпадает на воскресенье — 12 июня. Следующая за ними рабочая неделя будет сокращённой и продлится четыре дня.

Последние длинные выходные в 2022 году пройдут с 4 по 6 ноября в связи с Днём народного единства.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю может произойти уже в ближайшее время.