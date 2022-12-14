Сломан винт: появились фотографии поврежденного в Томской области алтайского вертолета

Появились снимки поврежденного в Томской области вертолета, который принадлежит компании «Алтайские авиалинии». Их опубликовала пресс-служба восточного МСУТ СК России.

На фотографиях видно, что у воздушного судна поврежден рулевой винт, а один из бортов вертолета покрыт, предположительно, копотью.

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Происшествия Вертолет «Алтайских авиалиний» с 22 пассажирами получил повреждения при выруливании в Томской области

Напомним, что инцидент произошел на посадочной площадке Пашня в Каргосокском районе. Ми-8Т получил повреждения при выруливании — воздушное судно существляло вахтовую перевозку по маршруту Пашня — Верхне-Салатское.

По предварительной информации, в момент инцидента на борту находились 22 пассажира и три члена экипажа. Вертолет от полета отстранен, пассажиры доставлены в пункт назначения другим вертолётом. Обстоятельства и причины происшествия уточняются, томской и барнаульской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов.