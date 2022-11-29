Словарь Уэбстера выбрал слово 2022 года

«Газлайтинг» — слово 2022 года по версии американского толкового словаря Уэбстера, сообщает РБК.

Словарь определяет понятие gaslighting как «психологическое манипулирование человеком, как правило, в течение длительного периода, которое заставляет жертву сомневаться в правильности собственных мыслей, восприятия реальности или воспоминаний и обычно приводит к спутанности сознания, потере уверенности и чувства собственного достоинства, неуверенности в своей эмоциональной или психической устойчивости», а также к зависимости жертвы от манипулятора.

Составитель словаря, издательство Merriam-Webster, отмечает, что в этом году число запросов о значении слова «газлайтинг» выросло на 1740%. При этом высокий интерес сохранялся к нему в течение всего года.

«В наш век дезинформации — „фейковых новостей“, теорий заговора, троллей в Twitter и дипфейков — „газлайтинг“ превратился в слово нашего времени», — заявили в издательстве.

Отмечается, что термин происходит от названия пьесы британского писателя Патрика Гамильтона Gas light («Газовый свет») 1938 года и одноимённого фильма Джорджа Кьюкора, снятого в 1944-м на её основе. По сюжету произведения мужчина гасит и зажигает газовое освещение в доме и пытается заставить жену поверить в то, что она сходит с ума, так как ничего на самом деле якобы не происходит.