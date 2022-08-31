Горы, палатки и крутые тачки: как слушатели Наше Радио Барнаул проехали по Алтаю на премиум-внедорожниках

Наше Радио Барнаул и автосалон «Альбион-Моторс» в августе этого года провели совместный розыгрыш. Главный приз — поездку в Горный Алтай на внедорожниках EXEED — выиграли жители Барнаула Сергей Молчанов и Александр Нестеров. Вместе с ведущими Глебом Пикаловым и Дядей Витей они провели два незабываемых дня, наслаждаясь природой, комфортной дорогой и отличной компанией. И вот как это было.

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Общество Слушатели Наше Радио Барнаул вместе с ведущими съездили в горы на премиальных внедорожниках