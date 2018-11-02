"Смак для бедных": депутат показал свое меню на 3,5 тысячи рублей в месяц
На видео Бондаренко показал свой ужин, приготовленный из купленных на этой неделе продуктов
Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, решивший месяц продержаться на "министерской диете" — питаться на 3,5 тысячи рублей — опубликовал в своем Instagram два видео, показав, как готовит блюдо, которое придется растянуть на пару дней.
На видео Бондаренко показал свой ужин, приготовленный из купленных на этой неделе продуктов — лука, моркови, картофеля и курицы. "В целом получилось неплохо, очень даже вполне, но в силу того, что продуктов мало, я думаю, что этого всего мне дня на два хватит, наверное", — отметил он.
Бондаренко вторую неделю проводит эксперимент. Ранее он рассказал, что в первые дни в его меню вошли яичница, суп на куриных костях, тушеные овощи, карамель и яблоко. По его словам, такое ограничение в деньгах не позволяет сделать рацион разнообразным, а сам он за неделю похудел более чем на два килограмма.
К "министерской диете" депутата подтолкнул спор с министром труда, занятости и миграции Саратовской области Натальей Соколовой, заявившей, что 3,5 тысячи рублей в месяц вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей". Кроме того, как она отметила, несколько дней можно и не есть. В итоге, по ее мнению, люди будут только стройнее, здоровее и красивее. Сам спор произошел после заседания в областной думе, на котором решалась прибавка к прожиточному минимуму. Депутаты настаивали хотя бы на 500 рублях в месяц, министр же говорила, что людям достаточно и 280. На предложение попробовать самостоятельно пожить на сумму в 7241 рубль чиновница ответила отказом, заявив, что это будет ей не по статусу. После этого ее отправили в отставку. Бондаренко же решил проверить, действительно ли можно питаться на 3,5 тысячи рублей. Также он составил петицию против нищенских потребительских корзин.