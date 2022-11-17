Смартфон за рекомендацию: банк «Открытие» запустил акцию «Приведи друга»

Клиенты «Открытия» получат бонусы за рекомендацию банка друзьям: до 6000 рублей за каждый оформленный другом продукт, а также шанс выиграть сертификат на смартфон последней модели.

Участвовать в акции может любой клиент банка «Открытие». Для этого необходимо скопировать ссылку в разделе «Приведи друга» на вкладке «Мои деньги» своего мобильного приложения или интернет-банка и отправить её друзьям в соцсетях, мессенджерах или по электронной почте до 30 ноября 2022 года.

Клиент банка и его друг получат вознаграждения:

— за оформленную дебетовую карту — 1000 рублей клиенту банка, 500 бонусных рублей другу;

— за кредитную карту — 3000 рублей клиенту банка, 3000 бонусных рублей другу;

— за оформление кредита наличными — 6000 рублей клиенту банка, 3000 бонусных рублей другу;

— за оформление вклада — 1000 рублей клиенту банка, 500 бонусных рублей другу.

Начисленные другу бонусные рубли не сгорают, ими можно компенсировать покупки, совершённые по карте.

Кроме того, победитель акции получит промокод на 100 тысяч рублей в крупной сети магазинов бытовой техники и электроники и сможет выбрать любой понравившийся смартфон. Розыгрыш состоится 20 декабря. Победителей определят с помощью генератора случайных чисел. Чем больше друзей клиент пригласит в банк, тем больше шансов выиграть.

Программа «Приведи друга» действует в ПАО Банк «ФК Открытие» с марта 2018 года. За это время её участниками стали 10 млн клиентов.

Информацию об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте здесь.