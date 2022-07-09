Смертность от наркотиков в России выросла на 37%

В России в 2021 году, по сравнению с 2020-м, на 37% выросла смертность от наркотиков. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что в статистику включены случаи смерти из-за случайного отравления наркотиками, отравления с неопределёнными намерениями, а также из-за психических расстройств, возникших на фоне употребления наркотических веществ.

Показатель смертности от наркотиков в стране растёт с каждым годом. В 2019 году он составлял 4569 человек, в 2020-м — 7316 человек, а в 2021-м — 10 043 человека.

Всего от внешних причин в 2021 году в России умерло 139 069 человек. Исходя из этого можно сделать вывод, что смертность от наркотиков составила 7%.