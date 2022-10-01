СМИ: Алла Пугачева продает знаменитый замок в деревне Грязь
Примадонна возвращалась в Россию для того, чтобы забрать документы детей из школы и разобраться с финансами
1 октября 2022, 17:20, Илья Звягинцев
Алла Пугачёва выставила на продажу знаменитый замок в деревне Грязь. Об этом сообщает Mash.
Отмечается, что на данный момент покупателей на элитное жильё нет. Возможно, проблема заключается в его стоимости. За особняк Пугачёва хочет получить миллиард рублей.
Также сообщается, что Пугачёва возвращалась в Россию для того, чтобы забрать из школы документы своих детей.
После завершения всех дел Алла Пугачёва вернулась в Израиль.
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