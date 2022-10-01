СМИ: Алла Пугачева продает знаменитый замок в деревне Грязь

Алла Пугачёва выставила на продажу знаменитый замок в деревне Грязь. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что на данный момент покупателей на элитное жильё нет. Возможно, проблема заключается в его стоимости. За особняк Пугачёва хочет получить миллиард рублей.

Также сообщается, что Пугачёва возвращалась в Россию для того, чтобы забрать из школы документы своих детей.

После завершения всех дел Алла Пугачёва вернулась в Израиль.