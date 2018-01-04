СМИ: Apple потеряет 10 млрд долларов после скандала со старыми iPhone

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Корпорация Apple может понести убытки в размере 10 миллиардов долларов из-за решения снизить стоимость замены аккумуляторов для старых моделей iPhone до 29 долларов (вместо 79). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Business Insider.

Ранее сообщалось, что компания идет на данный шаг на фоне скандала вокруг намеренного замедления работы некоторых старых моделей смартфонов для того, чтобы увеличить продолжительность работы батареи.

По данным аналитиков, согласно их опросу, износ аккумулятора - главная причина покупки новых iPhone. Учитывая, что замена батареи теперь стоит дешевле более чем в два раза и предполагает увеличение производительности смартфона, эксперты прогнозируют, что в текущем году продажи iPhone могут снизиться на 16 миллионов штук.

Эксперты подчеркивают, что это может стать хорошим PR-ходом для корпорации Apple. "Нам кажется, что это может негативно сказаться на продажах iPhone из-за того, что больше пользователей предпочтут поменять батарею вместо покупки нового устройства", — добавляют эксперты.

Ранее компания опубликовала комментарий с извинения за намеренное замедление работы старых устройств.