СМИ: чиновники "шарахаются" от подарков после приговора Улюкаеву

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Чиновники в РФ почти перестали принимать подарки к Новому году после того, как дело бывшего министра экономразвития Алексея Улюкаева прогремело на всю Россию. Особенно негативную реакцию вызывают подарки в виде корзин, пишет Life со ссылкой на The Bell.

"Корзины вообще нельзя, ни в каком виде, ни с едой, ни с вином, ни даже с цветами", - заявил помощник одного из министров, подчеркнув, что от таких презентов чиновники "уже на входе шарахаются".

В другом федеральном ведомстве сообщили, что руководство распорядилось вообще не вносить в приемную подарки, в особой опале оказались презенты от нефтяников. В итоге в преддверии Нового года в коридоре скопилось много пакетов, коробок и пресловутых корзин. Издание пишет, что среди содержимого корзин - конфеты и бутылки спиртного, однако чиновники даже не приближаются к ним.

Порой внутренние запреты вводятся на сувениры от сотрудников определенной компании, добавляет издание. Так, по словам одного из федеральных чиновников, он отказался принимать подарок от представителя "Роснефти".