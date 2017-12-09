СМИ: должник из Новосибирска устроил стриптиз перед судебным приставом

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36-летнего жителя Маслянинского района Новосибирской области, который задолжал своему несовершеннолетнему ребенку алименты почти за год, привлекли к 30 часам исправительных работ за обнажение в отделе судебных приставов. Об этом пишет портал "НДН.Инфо".

Отмечается, что мужчина не платил алименты на содержание ребенка с февраля текущего года. Он прибыл в отдел судебных приставов, где объяснил, что не работает в связи с болезнью. К медикам он не обращается, поскольку от них, как заявил сам должник, мало толку, поэтому у него нет больничных листов.

После этого мужчина внезапно начал раздеваться и показывать судебному приставу болячки и шрамы на ступнях. Увлекшийся новосибирец в итоге остался перед приставом в одном исподнем.

В результате на горе-"стриптизера" составили административный протокол.

"Суд решил, что демонстрация наготы и неуплата алиментов обойдутся гражданину в 30 часов обязательных работ", — цитирует портал сообщение пресс-службы УФССП РФ по региону.