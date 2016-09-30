СМИ: генерал Андрей Сердюков может возглавить ВДВ России

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Генерал-полковник Андрей Сердюков может стать новым командующим Воздушно-десантными войсками. До этого войсками ВДВ командовал Владимир Шаманов, теперь он является депутатом Госдумы седьмого созыва, пишет ТАСС.

Как сообщает издание, официально Сердюков будет назначен только в октябре. До этого Сердюков занимал пост первого заместителя командующего войсками ЮВО.

Отметим, что Владимир Шаманов командовал воздушно-десантными войсками семь лет. Он прошел две войны в Чечне и боевые действия в Абхазии, а его подчиненные были задействованы в Крыму, в Сирии охраняют российскую авиабазу.