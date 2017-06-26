СМИ: хакеры разместили признание в любви к ИГ на сайте губернатора Огайо

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Поддерживающие "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в РФ) хакеры накануне, 25 июня, взломали ряд правительственных порталов в Соединенных Штатах. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Associated Press.

Среди атакованных сайтов оказалась интернет-страница губернатора штата Огайо республиканца Джона Кейсика. В сообщении, которое было опубликовано от лица хакеров из Team System Dz, сказано, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп и все граждане США ответят за каждую каплю крови, которая была пролита в мусульманских странах. В конце послания размещено признание в любви к террористической организации.

Подобные сообщения взломщики также разместили на сайтах города Брукхейвен (штат Нью-Йорк) и округа Хауард (штат Мэриленд).