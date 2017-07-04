СМИ: хищения при строительстве резиденции Путина засекретили

Следственный комитет России присвоил гриф "Совершенно секретно" уголовному делу о мошенничестве при строительстве зданий в резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огарево, пишет РБК со ссылкой на источник, ​близкий к руководству ФСБ.

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"В деле есть информация, представляющая государственную тайну, поскольку речь идет о работах в президентских резиденциях", - сказал источник.

Адвокаты фигурантов дела дали подписку о неразглашении государственной тайны, подтвердил адвокат одного из обвиняемых Андрей Гривцов. Подписку у защитника взяли в конце июня, уточнил Гривцов. У адвоката главного фигуранта дела Андрея Каминова подписку пока не брали, рассказал защитник Руслан Коблев: "Но, видимо, отберут, поскольку СКР в последнее время пытается засекретить все, что плохо лежит". По его словам, к гостайне могут косвенно относиться сведения о номенклатуре госконтрактов, которые упоминаются в деле, и технические задания к ним.

О хищениях при строительстве в резиденции главы государства стало известно в конце марта. По версии следствия, были похищены 227,5 млн рублей.