СМИ: Иностранные интернет-магазины блокируют платежи по выпущенным в РФ картам UnionPay

Иностранные онлайн-магазины блокируют платежи по картам UnionPay из России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По их данным, из-за спецоперации РФ на Украине владельцы некоторых иностранных сайтов могли дать распоряжение банкам-эквайерам не проводить платежи по выпущенным в РФ картам вне зависимости от платёжной системы.

По правилам системы эквайеры не имеют права дискриминировать карту по стране выпуска. Однако в UnionPay предпочитают в это не вмешиваться, полагают эксперты.

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Вопрос дня Вместо Visa и Mastercard. Что такое UnionPay, как её оформить и где использовать?

UnionPay — китайская платёжная система, которая должна стать заменой ушедших из России Visa и MasterCard. Расплачиваться картами UnionPay можно в России и ещё в 180 странах мира.