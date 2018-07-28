СМИ: Иосиф Кобзон впал в кому

Сообщается, что состояние депутата Госдумы и певца Иосифа Кобзона резко ухудшилось ночью

28 июля 2018, 16:54

Депутат Государственной Думы, российский певец Иосиф Кобзон впал в состояние комы, сообщает "Пятый канал".

Сообщается, что ночью 28 июля медики констатировали резкое ухудшение его состояния, что впоследствии и привело к коме.

Ранее стало известно, что Кобзона подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Днем 26 июля появилась информация о госпитализации певца, причем сообщалось, что он находится в стабильно-тяжелом состоянии.

СМИ: Кобзона подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

СМИ: Кобзона подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

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