СМИ: Иосиф Кобзон впал в кому
Сообщается, что состояние депутата Госдумы и певца Иосифа Кобзона резко ухудшилось ночью
28 июля 2018, 16:54
Депутат Государственной Думы, российский певец Иосиф Кобзон впал в состояние комы, сообщает "Пятый канал".
Сообщается, что ночью 28 июля медики констатировали резкое ухудшение его состояния, что впоследствии и привело к коме.
Ранее стало известно, что Кобзона подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Днем 26 июля появилась информация о госпитализации певца, причем сообщалось, что он находится в стабильно-тяжелом состоянии.
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