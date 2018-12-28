СМИ: из Новосибирска в Москву улетел самолет с загоревшимся двигателем

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Самолет компании "Северный ветер" NVS546 вылетел из Новосибирска в Москву в 10:10 четверга, 27 декабря, после задержки. При этом пассажиры сообщили о загоревшемся двигателе, пишет РБК, ссылаясь на "КП" и РЕН ТВ.

По словам очевидцев, сначала раздались хлопки, а затем из двигателя пошли выбросы пламени.

Экипаж решил следовать в "Шереметьево", так как в произошедшем не усмотрели угрозы для пассажиров.

"Рейс благополучно долетел до столицы: никаких неполадок во время полета не было", — заявили представители "Толмачево". Отмечается, что воздушное судно прибыло в Москву в 10:00.