СМИ: концерт Пугачевой на корпоративе стоит дороже выступления Шнурова

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Частный концерт российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой обойдется в 350 тысяч евро, при этом лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров выступит на корпоративе за сумму от 150 до 250 тысяч евро. Об этом пишет "Газета.ru", ссылаясь на mk.ru.

Сообщается, что Филипп Киркоров замыкает топ-3 самых дорогих российских поп-звезд: его частный концерт обойдется в 100 тысяч евро.

Издание пишет, что за сумму от 50 до 70 тысяч евро можно заказать частный концерт Светланы Лободы, Николая Баскова, Басты и группы "Би‑2", а Диана Арбенина, Сергей Лазарев и Дима Билан готовы выступить за 25-35 тысячи евро.

Частный концерт Feduk, "и большинства актуальных молодых рэперов", обойдется в 15 тысяч евро.