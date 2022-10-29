СМИ: Минкульт начал отказывать в ролях украинским актёрам

В чёрные списки попала Мила Сивацкая из «Последнего богатыря», а также Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки

29 октября 2022, 10:19, Илья Звягинцев

СМИ сообщают о том, что Минкульт РФ начал отказывать украинским актёрам в ролях в российском кино. Об этом пишет Mash.

По данным Telegram-канала, украинским артистам начали отказывать в ролях, их не показывают на телеэкранах и не перечисляют роялти. В чёрные списки попала Мила Сивацкая из «Последнего богатыря», а также Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, Станислав Боклан из сериала «Папик» и Александр Кузнецов из «Сердца Пармы», у которого есть не только российское, но и украинское гражданство.

При этом, как отмечает ряд СМИ, в отношении Владимира Зеленского никаких ограничений нет.

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