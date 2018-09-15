СМИ нашли доказательства причастности Петрова и Боширова к спецслужбам

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Издание The Insider опубликовало первую часть совместного с исследовательской группой Bellingcat расследования об Александре Петрове и Руслане Боширове, которых следователи Британии подозревают в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Согласно выводам авторов, подозреваемые являются сотрудниками российских спецслужб, передает "Коммерсант".

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По данным изданий, загранпаспорта Петрова и Боширова выдало УФМС 770001, где, согласно информации авторов расследования, выдаются документы представителям силовых органов. Также они ссылаются на "базу ФМС", в которой нельзя найти историю получения Петровым российских и загранпаспортов до 2009 года. Единственный указанный там документ был получен "взамен испорченного". Файл с паспортными данными имеет отметку "сведений не давать".

Кроме этого, утверждают авторы, ссылаясь на данные о регистрации пассажиров на рейс, номера загранпаспортов подозреваемых отличаются одной цифрой. Оба купили билеты в Лондон за день до вылета. "Откуда такая спешка — можно предположить: чуть ранее в этот день билеты в Лондон купила Юлия Скрипаль",— цитирует издание текст публикации. Полностью отчет о расследовании The Insider и Bellingcat будет опубликован на следующей неделе.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у нее "не осталось сомнений" в близости исследовательской группы Bellingcat к спецслужбам. Она считает, "речь идет о специальной конторе, которая под прикрытием расследований целенаправленно сливает дезу". "Базу ФМС только сегодня взломали? Про Петрова и Боширова Лондон объявил давно. Еще раньше их начали подозревать. И все это время никаких "баз данных" не было? Нет, не было. Потому что было другое направление мысли: таких людей вообще нет. Именно это и заявила британская полиция, когда опубликовала их фотографии. А тут люди нашлись",— написала Захарова на своей странице в Facebook.

Напомним, в минувший четверг, 13 сентября, подозреваемые в отравлении Скрипалей в интервью главреду RT Маргарите Симоньян рассказали, что приезжали в Солсбери как туристы.