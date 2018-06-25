СМИ назвали российский Су-34 самым лучшим истребителем в мире

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Российский Су-34 назван самым передовым ударным истребителем в мире. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на издание Military Watch.

Самолет был сконструирован на основе Су-27 и поступил на вооружение в 2014 году. После модернизации Су-34 стал передовым ударным российским оружием, говорится в сообщении. Самыми близкими соперниками истребителя сейчас считаются китайский J-16 и американский F-15.

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При боевом радиусе свыше 1100 километров Су-34 может наносить удары на большом расстоянии. Подчеркивается, что развернутые в Сирии Су-34 могут поражать цели почти на всей территории Ближнего Востока, а находящиеся в Калининграде истребители могут нейтрализовывать объекты на территории Германии, Прибалтики и Скандинавии.

Кроме этого, эксперты отмечают и технические особенности российского истребителя. Например, пилоты Су-34 размещаются рядом, а не друг за другом. Такое расположение позволяет разработчикам не дублировать органы управления. Также кабина истребителя оборудована специальной системой, позволяющей совершать полеты без кислородных масок на высоте до десяти километров.

По данным издания, новые возможности российского самолета снижают его зависимость от сопровождения истребителей. Он вооружен последней модификацией ракет "воздух-воздух" Р-27 с увеличенной дальностью пуска до 130 километров. Отмечается, что сейчас они являются одними из самых смертоносных ракет, превосходя аналоги из Европы и США.

Су-34 предназначен для поражения наземных и воздушных целей в любое время суток и при любых погодных условиях. В истребитель встроена высокоинтеллектуальная система радиолокационного противодействия и обороны. Самолет разгоняется до 1900 километров в час и может поднимать в воздух восьмитонный груз.