СМИ: некоторые госуслуги могут сделать доступными только с биометрией

В Минцифры предложили способ активизировать сбор биометрических данных россиян. Об этом пишет "Ъ". По информации издания, в ведомстве за два года планируют увеличить объем записей в Единой биометрической системе (ЕБС) с нынешних 164 тысяч до 70 миллионов.

Стимулировать россиян на сдачу биометрических "слепков" хотят при помощи "административных мер". В частности, ведомство предлагает ограничить доступ к ряду госуслуг в случае отсутствия биометрии.

Ранее в Минтрансе заявили, что биометрическая идентификация пассажиров к концу 2023 года должна быть внедрена минимум в 6% российских аэропортах. Причем если вложить дополнительно 3,8 млрд рублей, то показатель вырастет более чем вдвое, достигнув 15%.